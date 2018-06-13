Выложены кадры ударов возмездия Су-25 по проамериканским боевикам в Сирии

В распоряжение российских интернет-СМИ попала видеозапись, на которой запечатлены удары штурмовика Су-25 по позициям одной из исламистских группировок, поддерживаемых спецслужбами Соединенных Штатов.

Сайт «Русская весна» пишет, что за последние недели боевики неоднократно обстреливали населенные пункты в провинции Хама, в результате погибли десятки мирных жителей. Удары возмездия по укрепрайону исламистов нанес Су-25, вылетевший с аэродрома «Хама».

Ранее в сети был опубликован видеорепортаж, снятый в освобожденном от террористов лагере Ярмук. Ранее данный район занимали боевики ИГ, запрещенной на территории России экстремистской организации.