Выложены кадры ударов возмездия Су-25 по проамериканским боевикам в Сирии
13 июня 2018, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]
В распоряжение российских интернет-СМИ попала видеозапись, на которой запечатлены удары штурмовика Су-25 по позициям одной из исламистских группировок, поддерживаемых спецслужбами Соединенных Штатов.
Сайт «Русская весна» пишет, что за последние недели боевики неоднократно обстреливали населенные пункты в провинции Хама, в результате погибли десятки мирных жителей. Удары возмездия по укрепрайону исламистов нанес Су-25, вылетевший с аэродрома «Хама».
Ранее в сети был опубликован видеорепортаж, снятый в освобожденном от террористов лагере Ярмук. Ранее данный район занимали боевики ИГ, запрещенной на территории России экстремистской организации.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес