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Российский генерал допустил сдачу армией Украины Донбасса без единого выстрела
13 июня 2018, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины сдадут контролируемую Киевом территорию Донбасса без единого выстрела, когда произойдет крах режима президента Петра Порошенко. Такой прогноз сделал российский отставной генерал Леонид Решетников.
Эксперт высказал мнение, что система госуправления в соседней стране в ближайшее время войдет в стадию самораспада. После старта этого процесса силовая операция в Донбассе прекратится автоматически, процитировал Решетникова канал «Макаренко» в «Яндекс. Дзен».
Генерал отметил, что большинство украинских военнослужащих не хотят воевать и в случае масштабного наступления сил Донецкой и Луганской народных республик сложат оружие и дезертируют. Данная точка зрения подтверждается заявлениями киевских силовиков, плененных ополченцами ЛНР у поселка Золотое. Бойцы ВСУ рассказали, что в армии царят упаднические настроения. По словам военных, значительная часть их сослуживцев не видит смысла в дальнейшем продолжении боевых действий.
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