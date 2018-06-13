Эксперт: Украина превратилась в террористическое государство

Российский эксперт высказался в среду, 13 июня, насчет информации о подготовке украинскими силовиками провокации в Донбассе против делегации комитета Евросоюза по вопросам политической безопасности.

Глава Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов заявил, что украинские власти к настоящему моменту сняли с себя юридические и моральные ограничения и превратили страну в "террористическое государство". Специалист подчеркнул, что в первую очередь это негативно влияет на самих украинцев.

В беседе с порталом "Свободная пресса" Попов подчеркнул, что от Украины сейчас можно ожидать "всего самого ужасного", поскольку руководство страны уделяет большое внимание террористической и диверсионной деятельности. По словам эксперта, терроризм является оружием слабых.