Трамп признался, что власти Китая помогли Вашингтону наладить диалог с КНДР
13 июня 2018, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп признался, что власти Китая "очень помогли" наладить диалог с КНДР. Политик полагает, что Пекину не хотелось иметь по соседству страну с ядерным оружием и ракетами.
Трамп, однако, заметил, что в последние несколько месяцев руководство КНР перестало оказывать активную поддержку США в процессе налаживания связей с Северной Кореей, передает "Экономика сегодня".
Президент Штатов полагает, что это связано с обострением отношений между Америкой и Китаем в связи с введением импортных пошлин и ответными мерами с китайской стороны. Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, однако, заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин по-прежнему является другом США.
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