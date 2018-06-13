Трамп признался, что власти Китая помогли Вашингтону наладить диалог с КНДР

Американский лидер Дональд Трамп признался, что власти Китая "очень помогли" наладить диалог с КНДР. Политик полагает, что Пекину не хотелось иметь по соседству страну с ядерным оружием и ракетами.

Трамп, однако, заметил, что в последние несколько месяцев руководство КНР перестало оказывать активную поддержку США в процессе налаживания связей с Северной Кореей, передает "Экономика сегодня".

Президент Штатов полагает, что это связано с обострением отношений между Америкой и Китаем в связи с введением импортных пошлин и ответными мерами с китайской стороны. Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, однако, заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин по-прежнему является другом США.