Стало известно, при каких условиях Украина получит миллиард евро от ЕС

Сегодня стало известно, при каких условиях Украина получит от Евросоюза макрофинансовую помощь. Информацию об этом в среду, 13 июня, предоставил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Согласно последним данным, Киев сможет получить один миллиард евро исключительно в том случае, если будет проводить эффективную борьбу с коррупцией. Чиновник подчеркнул, что новая финансовая поддержка может быть направлена Украине лишь при проведении реформ в стране, передает kp.ru.

Домбровскис, однако, заявил, что Еврокомиссии следует проработать очередную программу макрофинансовой помощи Киеву в самое ближайшее время, поскольку ситуация на украинской территории по-прежнему является хрупкой.