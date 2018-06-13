Стало известно, при каких условиях Украина получит миллиард евро от ЕС
13 июня 2018, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, при каких условиях Украина получит от Евросоюза макрофинансовую помощь. Информацию об этом в среду, 13 июня, предоставил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Согласно последним данным, Киев сможет получить один миллиард евро исключительно в том случае, если будет проводить эффективную борьбу с коррупцией. Чиновник подчеркнул, что новая финансовая поддержка может быть направлена Украине лишь при проведении реформ в стране, передает kp.ru.
Домбровскис, однако, заявил, что Еврокомиссии следует проработать очередную программу макрофинансовой помощи Киеву в самое ближайшее время, поскольку ситуация на украинской территории по-прежнему является хрупкой.
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