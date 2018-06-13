Американский лидер Дональд Трамп признался журналистам, что сразу поладил с главой КНДР Ким Чен Ыном. По словам лидера США, они почти с первых минут встречи начали говорить о денуклеаризации.

Трамп отметил, что Ким Чен Ын понимал, что требуют от Северной Кореи американские власти и не спорил. В интервью телеканалу Fox News президент США отметил, что лидер КНДР прекрасный переговорщик и добавил, что он "забавный парень" с сильным характером.

Политик, однако, не отказался от резких высказываний, которые он ранее допускал в адрес Ким Чен Ына, поскольку без них, по его убеждению, не удалось бы провести переговоры в Сингапуре.