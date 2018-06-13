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Трамп назвал Ким Чен Ына "забавным парнем" с сильным характером
13 июня 2018, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп признался журналистам, что сразу поладил с главой КНДР Ким Чен Ыном. По словам лидера США, они почти с первых минут встречи начали говорить о денуклеаризации.
Трамп отметил, что Ким Чен Ын понимал, что требуют от Северной Кореи американские власти и не спорил. В интервью телеканалу Fox News президент США отметил, что лидер КНДР прекрасный переговорщик и добавил, что он "забавный парень" с сильным характером.
Политик, однако, не отказался от резких высказываний, которые он ранее допускал в адрес Ким Чен Ына, поскольку без них, по его убеждению, не удалось бы провести переговоры в Сингапуре.
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