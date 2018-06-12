Зачем Китаю безвиз с Белоруссией

В конце уходящей недели Белоруссия и Китай подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов. В дополнение к нему - межправительственное соглашение о безвозмездной технико-экономической помощи в размере 800 миллионов юаней.



Эти деньги Китай выделит Беларуси для строительства национального футбольного стадиона, бассейна, жилого комплекса. А ещё — льготный кредит в 4,3 миллиарда юаней для реализации проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.



Какие, на самом деле, интересы стоят за этими якобы не очень выгодными китайскими вложениями в авторитарную белорусскую экономику? Дело в том, что Беларусь — последняя станция Шелкового пути. Дальше - Европа, с которой у китайцев всё не так просто. Поэтому перед огромным европейским рынком сбыта китайцы будут капитально обосновываться, тщательно подготавливая свою ползучую экспансию. Обзаведутся здесь собственностью, а главное - правами.



В своё время из Беларуси бежала пивоваренная компания «Балтика»: после вложенных в умирающий минский пивзавод миллионов Теймураз Боллоев был поставлен перед выбором — или строишь ледовый дворец и спокойно варишь пиво дальше, или уходи. Но Китай — не «Балтика». Китаю что стадион построить, что бассейн!



Совсем интересное явление - это китайская кредитная щедрость. Китай выдаёт кредиты по сути, самому себе. Каждый доллар заранее расписан - на закупку оборудования для реализуемых проектов исключительно в Китае, да и выполнение работ — преимущественно силами китайских специалистов.



Китайское правительство, раздавая кредиты другим государствам, создаёт там рабочие места для своих специалистов и обеспечивает сбыт собственным предприятиям. И безвизовый режим для владельцев обычных паспортов нужен не столько Беларуси, сколько Китаю. Среднестатистический белорусский турист небогат, в Китай ехать дорого, и пополнение китайского бюджета от белорусского туриста не предвидится. А вот китайским трудящимся теперь станет намного проще. Они больше не скованы белорусским законом о безвизовом въезде исключительно на 5 дней.



Президент Александр Лукашенко надеется, что в очередной раз переиграет своего экономического партнёра, но, кто знает, насколько крепким будет этот орешек - Китаю отступать некуда - впереди огромный рынок сбыта.



