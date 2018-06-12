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В Турции открыли Трансанатолийский газопровод
12 июня 2018, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
В турецкой провинции Эскишехир прошла торжественная церемония открытия Трансанатолийского газопровода, предназначенного для транспортировки голубого топлива из Азербайджана.
В церемонии открытия приняли участие президенты Турции, Азербайджана, Сербии и Украины, министры энергетики и руководители энергетических компаний нескольких стран.
Перед тем, как главы государств открыли символический вентиль газопровода, президент Турции Тайип Эрдоган выступил с речью. «Это будет самый большой газопровод в Европу. Проект даст работу десяти тысячам человек. Особенно радует, что мы открываем его ранее запланированных сроков. Реализацию этого проекта ускорила политическая воля», - сказал он.
Открытый сегодня газопровод является частью проекта «Южный газовый коридор» и представляет большую значимость для энергоснабжения Турции и Евросоюза. Трубопровод построен на территории Турции в обход России, передает РИА Новости.
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