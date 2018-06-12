Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам прошедших переговоров в «нормандском формате», что у российской стороны есть вопросы к тому, как Киев относится к выполнению минских соглашений.

«Я считаю подобные встречи полезными, хотя разговоры о синхронизации действий по выполнению минских договоренностей идут не только в рамках внешнеполитических ведомств. Мы активно поддержали и контакты по линии внешнеполитических советников трех стран и канцлера Германии, они также продолжатся», - заявил Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул важное значение незыблемости минских договоренностей, которое подтвердили все участники переговоров «нормандской четверки». «Хотя, конечно, у нас есть вопросы к тому, как наши украинские коллеги к этим договоренностям относятся», - приводит слова Сергея Лаврова РИА Новости.