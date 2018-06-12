//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Беременная жена Овечкина не обращает внимания на хейтеров и публикует новые фото
- Волочкова продемонстрировала в сети деформированные танцами стопы
- Всемирно известная певица похудела на 20 килограммов
- Опубликована запись давки на открытии ресторана Ольги Бузовой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Аваков предложил отказаться от минских соглашений
12 июня 2018, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал отказаться от минских соглашений как выработавших свой формат, и предложил новую стратегию по урегулированию конфликта в Донбассе.
МВД Украины уже разработало «стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Донбасса», основанную на ранее предложенном министром «механизме малых шагов», сообщил Аваков.
Согласно аваковскому «плану малых шагов», предлагается принять законы об амнистии и о коллаборантах, затем собрать силы оппонентов в некоем «участке» на неподконтрольной Киеву территории. После чего ввести в Донбасс миротворцев, разминировать территорию и решить экологические проблемы. И только после всех вышеуказанных мероприятий, по мнению министра МВД, следует проводить выборы в Донбассе.
Министр МВД Украины Арсен Аваков уже не в первый раз предпринимает попытку продвинуть разработанную им «систему малых шагов» и заявляет, что минские соглашения находятся вне украинского правового поля и потому не могут быть ратифицированы Верховной радой, передает РИА Новости.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Политика
//В мире
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
//Общество
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
Стали известны два варианта прекращения конфликта между ВСУ и армией Донбасса
//Общество
//В мире
Опубликовано видео из взятой при участии военных России «крепости ИГ» в Сирии
//Новости Redtram
//В мире
Раскрыты планы армии Украины по захвату территорий в «серой зоне» Донбасса
Во Всемирном банке рассказали о судьбе экономики РФ после удара нового кризиса
МЧС показало катамаран, поднятый на берег Волги после аварии
//В мире
//Общество
//В мире
//В мире
//В мире
//Общество
МЧС распространило предупреждение для москвичей и гостей города
//В мире
//В мире
//Политика