Аваков предложил отказаться от минских соглашений

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал отказаться от минских соглашений как выработавших свой формат, и предложил новую стратегию по урегулированию конфликта в Донбассе.

МВД Украины уже разработало «стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Донбасса», основанную на ранее предложенном министром «механизме малых шагов», сообщил Аваков.

Согласно аваковскому «плану малых шагов», предлагается принять законы об амнистии и о коллаборантах, затем собрать силы оппонентов в некоем «участке» на неподконтрольной Киеву территории. После чего ввести в Донбасс миротворцев, разминировать территорию и решить экологические проблемы. И только после всех вышеуказанных мероприятий, по мнению министра МВД, следует проводить выборы в Донбассе.

Министр МВД Украины Арсен Аваков уже не в первый раз предпринимает попытку продвинуть разработанную им «систему малых шагов» и заявляет, что минские соглашения находятся вне украинского правового поля и потому не могут быть ратифицированы Верховной радой, передает РИА Новости.