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Прорыв дамбы в Торецке может привести к катастрофе весь регион
12 июня 2018, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]
На Донбассе, в подконтрольном Киеву Торецке недалеко от линии соприкосновения, разрушилась дамба хранилища с химическими отходами. Это грозит экологической катастрофой всему региону.
«Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится 270 тонн химических отходов, заполнено на 90%», - сообщило в твиттере украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.
В Госкомэкополитики при главе самопровозглашенной ДНР отметили, что дамба была повреждена из-за артобстрелов еще в 2016 году, однако ремонтные работы были приостановлены практически сразу из-за продолжающихся боевых действий. На данный момент сложно объективно оценить, в каком состоянии находится дамба, считают в ведомстве.
«На почву, в подземные и поверхностные воды, в атмосферный воздух могут попасть растворы фенола и нафталина, бензола, толуола, серной кислоты, пиридина и других опасных соединений. В этом случае неизбежно отравление вод Кривого Торца и Северского Донца, который обеспечивает питьевой водой практически весь Донбасс. Тогда миллионы людей окажутся в эпицентре катастрофы», - передает комментарий Госкомэкополитики ДНР РИА Новости.
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