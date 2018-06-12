Прорыв дамбы в Торецке может привести к катастрофе весь регион

На Донбассе, в подконтрольном Киеву Торецке недалеко от линии соприкосновения, разрушилась дамба хранилища с химическими отходами. Это грозит экологической катастрофой всему региону.

«Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится 270 тонн химических отходов, заполнено на 90%», - сообщило в твиттере украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

В Госкомэкополитики при главе самопровозглашенной ДНР отметили, что дамба была повреждена из-за артобстрелов еще в 2016 году, однако ремонтные работы были приостановлены практически сразу из-за продолжающихся боевых действий. На данный момент сложно объективно оценить, в каком состоянии находится дамба, считают в ведомстве.

«На почву, в подземные и поверхностные воды, в атмосферный воздух могут попасть растворы фенола и нафталина, бензола, толуола, серной кислоты, пиридина и других опасных соединений. В этом случае неизбежно отравление вод Кривого Торца и Северского Донца, который обеспечивает питьевой водой практически весь Донбасс. Тогда миллионы людей окажутся в эпицентре катастрофы», - передает комментарий Госкомэкополитики ДНР РИА Новости.