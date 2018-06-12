//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Беременная жена Овечкина не обращает внимания на хейтеров и публикует новые фото
- Волочкова продемонстрировала в сети деформированные танцами стопы
- Всемирно известная певица похудела на 20 килограммов
- Опубликована запись давки на открытии ресторана Ольги Бузовой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
- В основном в наших огородах выращивают 9 видов капусты
- Биоклад лёгок и удобен в применении на вашем дачном участке
//самое читаемое
//В мире 13+
Стали известны два варианта прекращения конфликта между ВСУ и армией Донбасса
12 июня 2018, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]
В настоящий момент существует два варианта прекращения вооруженного конфликта на востоке Украины. С таким заявлением выступили в ДНР.
Глава самопровозглашенного государства Александр Захарченко отметил, что первый вариант предусматривает уход Вооруженных сил Украины с контролируемой ими территории Донецкой области. Второй путь – приход к власти в Киеве политиков, с которыми представители ДНР согласятся сесть за стол переговоров, процитировал Захарченко RT.
Ранее о мирном урегулировании в Донбассе высказался Александр Хуг, замглавы работающей в зоне конфликта миссии ОБСЕ. Хуг отметил, что рассматривает только одну возможность разрешения кризиса – выполнение договоренностей о прекращении огня, заключенных в начале 2015 года в Минске.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Политика
//Общество
//Новости партнеров
//Общество
//В мире
Стали известны два варианта прекращения конфликта между ВСУ и армией Донбасса
//Общество
//В мире
Опубликовано видео из взятой при участии военных России «крепости ИГ» в Сирии
//Новости СМИ2
//В мире
Раскрыты планы армии Украины по захвату территорий в «серой зоне» Донбасса
Во Всемирном банке рассказали о судьбе экономики РФ после удара нового кризиса
МЧС показало катамаран, поднятый на берег Волги после аварии
//Новости Redtram
//В мире
//Общество
//В мире
//В мире
//В мире
//Общество
МЧС распространило предупреждение для москвичей и гостей города
//В мире
//В мире
//Политика
//Спорт
//Политика
Объявлены причины будущего поражения США в противостоянии с Россией
//В мире