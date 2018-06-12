Стали известны два варианта прекращения конфликта между ВСУ и армией Донбасса

В настоящий момент существует два варианта прекращения вооруженного конфликта на востоке Украины. С таким заявлением выступили в ДНР.

Глава самопровозглашенного государства Александр Захарченко отметил, что первый вариант предусматривает уход Вооруженных сил Украины с контролируемой ими территории Донецкой области. Второй путь – приход к власти в Киеве политиков, с которыми представители ДНР согласятся сесть за стол переговоров, процитировал Захарченко RT.

Ранее о мирном урегулировании в Донбассе высказался Александр Хуг, замглавы работающей в зоне конфликта миссии ОБСЕ. Хуг отметил, что рассматривает только одну возможность разрешения кризиса – выполнение договоренностей о прекращении огня, заключенных в начале 2015 года в Минске.