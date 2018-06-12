Киев сделал Москве "подарок" на День России
12 июня 2018, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]
Меморандум Киева с обвинениями против России в финансировании терроризма и расовой дискриминации, поданный сегодня в Международный суд ООН, прокомментировал глава МИД Украины Павел Климкин.
«Сегодня Россия получит от нас своеобразный «подарок» в Международный суд ООН. Он весит около 90 килограммов, состоит из 17,5 тысяч страниц текста и содержится в 29 томах», - сообщил Климкин в своем твиттере.
Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил о том, что Украина подала в Международный суд ООН меморандум с обвинениями против России.
«Представление меморандума по делу против России – важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность», - написал Порошенко в фейсбуке.
Украина обвиняет Россию в незаконных поставках оружия и в дискриминации крымских татар, сообщает РИА Новости.
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