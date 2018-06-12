Меморандум Киева с обвинениями против России в финансировании терроризма и расовой дискриминации, поданный сегодня в Международный суд ООН, прокомментировал глава МИД Украины Павел Климкин.

«Сегодня Россия получит от нас своеобразный «подарок» в Международный суд ООН. Он весит около 90 килограммов, состоит из 17,5 тысяч страниц текста и содержится в 29 томах», - сообщил Климкин в своем твиттере.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил о том, что Украина подала в Международный суд ООН меморандум с обвинениями против России.

«Представление меморандума по делу против России – важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность», - написал Порошенко в фейсбуке.

Украина обвиняет Россию в незаконных поставках оружия и в дискриминации крымских татар, сообщает РИА Новости.