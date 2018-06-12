Опубликовано видео из взятой при участии военных России «крепости ИГ» в Сирии

В интернете появился видеорепортаж, снятый в расположенном внутри границ Дамаска лагере Ярмук, который в СМИ окрестили «крепостью» запрещенной в России экстремистской группировки ИГ. Сирийские войска освободили данный район при поддержке ВКС РФ месяц назад.

На кадрах, обнародованных сайтом «Русская весна», можно увидеть токарную мастерскую, которую террористы использовали для изготовления мин. Сирийские полицейские и военные, в сопровождении которых передвигались авторы видео, нашли в помещении большое количество взрывчатых веществ.

Ранее в сети было опубликовано видео, запечатлевшее работу российской военной полиции в Восточной Гуте. До недавнего времени она являлась крупнейшим оплотом террористических группировок на территории арабской республики.