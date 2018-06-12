Иск Украины к России будут рассматривать несколько лет, заявили в Киеве

Иск, поданный Украиной против России по обвинениям в расовой дискриминации и финансировании терроризма, суд ООН будет рассматривать в течение нескольких лет, считают на Украине. Украина направила ООН 29 томов жалоб на Россию весом 90 килограммов

Ранее сегодня Украина направила в суд ООН меморандум, обвиняющий Россию в расовой дискриминации и финансировании терроризма. Украинская сторона также потребовала ввести «временные меры против РФ» с целью предотвратить ухудшение конфликтной ситуации. Суд удовлетворил требования Украины наполовину, согласившись с доводами относительно расовой дискриминации.

«После подачи меморандума Россия получит право подать свои возражения о наличии юрисдикции у суда рассматривать это дело. Учитывая существующую практику, рассмотрение вопроса о юрисдикции займет еще около полутора лет. после чего будут длиться письменная и устная стадии рассмотрения дела. В общем, все займет еще несколько лет», - описала развитие событий заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль.

В Москве отметили, что выдвинутые Украиной обвинения находятся за пределами юрисдикции суда, а для введения «временных мер» отсутствует как юридическая, так и фактическая база, сообщает РИА Новости.