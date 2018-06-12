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Глава Республики Корея высоко оценил "смелость" Трампа и Ким Чен Ына
12 июня 2018, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник глава Республики Корея Мун Чжэ Ин высоко оценил решительность и смелость Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Соответствующую информацию сегодня предоставили в администрации Южной Кореи.
Южнокорейский политик заявил, что приветствует успех исторических переговоров лидеров КНДР и США, которые сегодня состоялись в Сингапуре, передает РИА "Новости".
Мун Чжэ Ин добавил, что Ким Чен Ын и Дональд Трамп приняли непростое решение и выбрали новый мир, поскольку старая и привычная ситуация перестала их устраивать.
Ранее стало известно, что санкции США в отношении Северной Кореи по-прежнему в силе.
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