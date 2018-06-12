Во вторник глава Республики Корея Мун Чжэ Ин высоко оценил решительность и смелость Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Соответствующую информацию сегодня предоставили в администрации Южной Кореи.

Южнокорейский политик заявил, что приветствует успех исторических переговоров лидеров КНДР и США, которые сегодня состоялись в Сингапуре, передает РИА "Новости".

Мун Чжэ Ин добавил, что Ким Чен Ын и Дональд Трамп приняли непростое решение и выбрали новый мир, поскольку старая и привычная ситуация перестала их устраивать.

Ранее стало известно, что санкции США в отношении Северной Кореи по-прежнему в силе.