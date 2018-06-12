Коалиция во главе с США разбомбила сирийскую деревню
12 июня 2018, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]
Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки разбомбила деревню на юго-востоке сирийской провинции Эль-Хасаке. Данную информацию во вторник предоставили местные источники.
Согласно последним сообщениям, в результате вышеуказанного авиаудара коалиции по жилым домам погибли семь мирных жителей, а еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести, передает днем 12 июня национальное агентство САНА.
Подчеркивается, что речь идет о населенном пункте под названием Талль аш-Шайир, который серьезно пострадал в результате бомбежки.
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