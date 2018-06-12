В Париже побит полувековой рекорд по количеству осадков за сутки

За минувшие сутки в Париже количество осадков побило рекорд полувековой давности. Об этом днем во вторник, 12 июня, сообщил представитель метеорологической службы Meteo France Франсуа Жобар.

Согласно последней информации специалистов, в столице Франции выпало не менее 78 миллиметров осадков. Как сообщает портал France Info, данные показатели являются абсолютным рекордом июня. Предыдущий был зафиксирован в 1960 году и составил 58 миллиметров.

Метеорологи подчеркивают, что в некоторых районах Парижа уровень осадков сегодня и вовсе превысил отметку в 80 миллиметров.