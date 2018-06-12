Трамп договорился с Ким Чен Ыном о ликвидации ряда ракетных полигонов

Американский лидер Дональд Трамп заявил во вторник, 12 июня, что договорился со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном о ликвидации некоторых полигонов для испытания баллистических ракет в КНДР.

Трамп, говоря о совместном заявлении с Ким Чен Ыном, заявил, что этот документ является "замечательным". В сегодняшнем интервью телеканалу ABC президент США уточнил, что на территории Северной Кореи будут уничтожены некоторые комплексы для ракет, однако подробности об этом появятся позже. По словам Дональда Трампа, власти КНДР будут делать заявления на эту тему в течение нескольких ближайших дней.

Кроме того, американский политик добавил, что Ким Чен Ын уже прекратил ракетные испытания и не собирается их проводить в дальнейшем.