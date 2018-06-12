В ВСУ заявили, что Украина не готова к войне с Россией

Старший офицер штаба операции Объединенных сил заявил, что ВСУ не может в настоящий момент вести боевые действия с Россией. Согласно последней информации, официальный Киев прекрасно это понимает.

Военнослужащий подчеркнул, что при возникновении вооруженного конфликта с РФ ни украинское руководство, ни армия, не смогут выиграть эту войну.

По признанию офицера, у Киева сейчас просто нет достаточного количества боеспособных подразделений на границе Черниговской, Харьковской и Сумской областей для ведения полноценных сражений с Россией, обладающей сильным военным контингентом, передает РИА "Новости".