Политолог оценил итоги саммита США и КНДР

Утром во вторник, 12 июня, американист оценил итоги сегодняшнего саммита США и Северной Кореи. Переговоры американского президента Дональда Трампы и главы КНДР Ким Чен Ына состоялись в Сингапуре.

Политолог Михаил Синельников-Оришак сообщил, что будет странным, если северокорейский политик забудет исторические уроки и доверится своему коллеге из США. Эксперт убежден, что каждая последующая власть в Штатах может иметь принципиально разные позиции и отменять решения предыдущей.



