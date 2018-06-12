Политолог оценил итоги саммита США и КНДР

Утром во вторник, 12 июня, американист оценил итоги сегодняшнего саммита США и Северной Кореи. Переговоры американского президента Дональда Трампы и главы КНДР Ким Чен Ына состоялись в Сингапуре.
Политолог Михаил Синельников-Оришак сообщил, что будет странным, если северокорейский политик забудет исторические уроки и доверится своему коллеге из США. Эксперт убежден, что каждая последующая власть в Штатах может иметь принципиально разные позиции и отменять решения предыдущей.
В беседе с RT
Синельников-Оришак добавил, что Ким Чен Ын при помощи США заставил весь мир говорить о себе. Более того, он хочет добиться мирного договора. Американист также подчеркнул, что если бы американская сторона хотела серьезно договориться с коллегами из КНДР, то в окружении президента не было таких людей как госсекретарь Майк Помпео и помощник по национальной безопасности Джон Болтон.