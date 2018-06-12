Политики предрекли повторение «донецкого сценария» в игнорирующей Киев Одессе

Одесса может повторить судьбу Донецка и Луганска, отказавшихся подчиняться властям Украины и вступившим на путь вооруженной борьбы с Киевом. Такое мнение высказали украинские политики.

В конце прошлой недели депутат Верховной Рады Игорь Луценко заявил, что Одесса выходит из-под контроля центральных органов управления страной. Следом за этим появились сообщения о том, что Киев может начать в неподчиняющемся ему городе силовую операцию.

Вероятность повторения «донецкого сценария» в Одессе оценили знакомые с ситуацией собеседники RT. Источник в местных правоохранительных органах рассказал журналистам, что региональные элиты никогда не признавали присланных из центра руководителей.

Представитель партии «Самопомощь», в свою очередь, отметил, что администрация президента Украины имеет мало возможностей влияния на ситуацию в городе. По мнению собеседника телеканала, украинские власти не смогут справиться со своими одесскими коллегами, если те потребуют «больше прав и свобод».