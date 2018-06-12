В ГД высказались о переброске в Средиземное море авианосной группы США

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов высказался о переброске авианосной группы США в Средиземное море. Политик отметил, что нельзя исключать подготовку Штатов к новому удару по Сирии.

В минувшее воскресенье авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" появилась в восточном районе Средиземного моря для того, чтобы стать частью операции против террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в России.

Шаманов добавил, что никто не может запретить американским военным находиться в данном регионе, однако их действия приведут лишь к нагнетанию обстановки. По мнению политика, расслабляться России в этих условиях нельзя.