Пушков высказался о встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков утром во вторник, 12 июня, высказался о встрече президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

По словам сенатора, саммит, который ранее сегодня состоялся в Сингапуре, является самым начальным этапом разрядки в отношениях Штатов и КНДР. На своей страничке в социальной сети Twitter Пушков подчеркнул, что на встрече была подписана декларация, однако соглашение о денуклеаризации достигнуто не было. Как отметил политик, большего ожидать и не следовало.

Ранее сегодня стало известно, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына завершились и северокорейский политик покинул остров Сентоса.