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Пушков высказался о встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына

12 июня 2018, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков высказался о встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына
фото: globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков утром во вторник, 12 июня, высказался о встрече президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

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Трамп намерен пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

По словам сенатора, саммит, который ранее сегодня состоялся в Сингапуре, является самым начальным этапом разрядки в отношениях Штатов и КНДР. На своей страничке в социальной сети Twitter Пушков подчеркнул, что на встрече была подписана декларация, однако соглашение о денуклеаризации достигнуто не было. Как отметил политик, большего ожидать и не следовало.

Ранее сегодня стало известно, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына завершились и северокорейский политик покинул остров Сентоса.

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Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ о достигнутом прогрессе

Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ о достигнутом прогрессе

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во вторник подписали итоговый документ саммита. Утром в Сингапуре состоялись переговоры политиков тет-а-тет и в расширенном формате.

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Ким Чен Ын не стал отвечать на вопрос о возможности денуклеаризации КНДР

Ким Чен Ын не стал отвечать на вопрос о возможности денуклеаризации КНДР

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В Сингапуре начались переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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Во вторник, 12 июня, в Сингапуре состоялась встреча американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Первый в истории саммит США и Северной Кореи проходит на курортном острове Сентоса.

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Косачев прокомментировал расширение санкций США

Косачев прокомментировал расширение санкций США

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В Берлине проходит встреча "нормандского формата"

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Канцлер Австрии начал получать угрозы в соцсетях

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Глава СПЧ сомневается, что у Вышинского нашли пистолет

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Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов подверг сомнению утверждение СБУ о том, что у арестованного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского обнаружили браунинг.

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США расширили санкционный список против России

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Сборная России по футболу раскрыла секретное оружие

Сборная России по футболу раскрыла секретное оружие

Сборная России по футболу перед чемпионатом мира раскрыла свое секретное оружие. Не исключено, что в случае затруднений в ходе игр турнира тренерский штаб примет решение его использовать.

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Эксперт оценил мечты Порошенко о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Эксперт оценил мечты Порошенко о вступлении Украины в ЕС и НАТО

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FIFA намерена изменить правила проведения чемпионатов мира

FIFA намерена изменить правила проведения чемпионатов мира

После турнира в России Международная федерация футбола (FIFA) намерена изменить правила проведения чемпионатов мира по футболу. Об этом сегодня заявил президент FIFA Джанни Инфантино.

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В сети обсуждают поступок Де Ниро, "пославшего" Трампа

В сети обсуждают поступок Де Ниро, "пославшего" Трампа

В сети активно обсуждают поступок актера Роберта де Ниро в отношении американского президента Дональда Трампа. Ранее в эфире актер публично послал президента США «на три веселых буквы».

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В Киеве предрекли молниеносный разгром украинского флота в случае войны с РФ

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Эксперт рассказал о целях готовящейся провокации в Сирии

Эксперт рассказал о целях готовящейся провокации в Сирии

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В Тбилиси мобилизованы силы спецназа и полиции

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Взрыв газа с последующим пожаром произошел в доме на юго-востоке Москвы

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