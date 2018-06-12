Трамп намерен пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

Американский лидер Дональд Трамп сделал рано утром во вторник, 12 июня, важное заявление. Президент США сообщил, что готов пригласить своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына в Белый дом.

В рамках церемонии подписания итогового документа саммита Трампу задали вопрос, готов ли он принять главу КНДР в Вашингтоне. На это президент Штатов ответил утвердительно и добавил, что он именно так и сделает, передает сегодня РИА "Новости".

Ранее американский политик заявил, что остался доволен переговорами с лидером Северной Кореи. По его словам, у них с Ким Чен Ыном установилась совершенно особая связь.