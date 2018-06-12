Обнародованы данные о потерях пробивающихся к Горловке киевских силовиков

Воюющие в Донбассе Вооруженные силы Украины за шесть месяцев боев под городом Горловка потеряли погибшими более роты военнослужащих. Такой информацией с журналистами поделился Даниил Безсонов, спикер армии ДНР.

Безсонова процитировало агентство «Новороссия». По словам представителя самопровозглашенной республики, причиной гибели киевских силовиков стали попытки закрепиться на невыгодных для них боевых позициях.

ВСУ неоднократно предпринимали наступательные действия на горловском направлении. Продвижение украинской армии в районе населенного пункта, осуществленное в конце мая, закончилось разгромом силовиков.

Ранее во вторник сообщалось, что разведка ДНР вскрыла планы противника по организации новых атак под Мариуполем. Согласно информации, оказавшейся в распоряжении защитников республики, выдвинуться на их позиции намерены подразделения морских пехотинцев.