Ким Чен Ын покинул остров Сентоса, где проходил саммит с Трампом

Журналисты сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын уже покинул сингапурский остров Сентоса. Ранее сегодня в отеле "Капелла" состоялся исторический саммит глав КНДР и Соединенных Штатов.

Согласно последней информации, кортеж лидера Северной Кореи уехал с территории острова по мосту, передает во вторник, 12 июня, РИА "Новости".

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп остался очень доволен своей встречей с коллегой из КНДР. Политик подчеркнул, что отношения между двумя странами теперь будут совершенно другими. По его словам, у них с Ким Чен Ыном возникла особая связь.