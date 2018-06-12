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Ким Чен Ын покинул остров Сентоса, где проходил саммит с Трампом
12 июня 2018, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]
Журналисты сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын уже покинул сингапурский остров Сентоса. Ранее сегодня в отеле "Капелла" состоялся исторический саммит глав КНДР и Соединенных Штатов.
Согласно последней информации, кортеж лидера Северной Кореи уехал с территории острова по мосту, передает во вторник, 12 июня, РИА "Новости".
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп остался очень доволен своей встречей с коллегой из КНДР. Политик подчеркнул, что отношения между двумя странами теперь будут совершенно другими. По его словам, у них с Ким Чен Ыном возникла особая связь.
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