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На Украине нашли способ победить Россию
12 июня 2018, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович сообщил, что найден способ "победить Россию". По словам политика, одержать верх над этой страной при помощи санкций западных стран не получится.
Рабинович подчеркнул, что санкции нужны исключительно для украинской политики, однако они не помогут победить "врага", передает РИА "Новости".
Депутат считает, что граждан Украины следует сделать более счастливыми. Он полагает, что необходимо построить такую страну, чтобы все соседи в России, Белоруссии, Польше, Венгрии завидовали благосостоянию и успеху народа. Только это позволит одержать абсолютную победу над недружественными государствами, убежден Рабинович.
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