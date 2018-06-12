В ДНР сообщили о подготовке украинских морпехов к новым атакам под Мариуполем

Вооруженные силы Украины готовят новые атаки против позиций ополченцев, расположенных под Мариуполем. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил спикер армии Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Представитель самопровозглашенного государства рассказал на состоявшемся в понедельник брифинге, что военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ, дислоцированной в районе города, лишили основных отпусков. Кроме того, в распоряжение разведки ДНР попала информация об ускоренном доукомплектовании соединения бойцами за счет других частей. По словам Безсонова, эти данные свидетельствуют о том, что Киев в ближайшее время может перейти в наступление на южном направлении.

31 мая позиции ополченцев ДНР под Мариуполем были атакованы двумя группами украинских морпехов. Боестолкновение закончилось разгромом киевских силовиков.