Во Флориде найдены мертвыми четверо детей, которые были взяты в заложники

Полиция обнаружила мертвыми четырех детей, которых житель Флориды почти сутки удерживал в квартире. Мужчина захватил заложников в многоквартирном комплексе на западе Орландо в минувший понедельник.

В правоохранительные органы поступил звонок о домашнем насилии. Полицейские незамедлительно прибыли на место, однако при попытке задержания преступника один из стражей порядка получил тяжелое ранение.

Как сообщает издание Orlando Sentinel, впоследствии мужчина забаррикадировался в квартире, где также находились четверо детей в возрасте от одного года до двенадцати лет. Сотрудники полиции пытались вступить в переговоры с жителем Флориды, однако он не пошел на контакт. Впоследствии он добровольно ушел из жизни, предварительно убив заложников.