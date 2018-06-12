Во Флориде найдены мертвыми четверо детей, которые были взяты в заложники
12 июня 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
Полиция обнаружила мертвыми четырех детей, которых житель Флориды почти сутки удерживал в квартире. Мужчина захватил заложников в многоквартирном комплексе на западе Орландо в минувший понедельник.
В правоохранительные органы поступил звонок о домашнем насилии. Полицейские незамедлительно прибыли на место, однако при попытке задержания преступника один из стражей порядка получил тяжелое ранение.
Как сообщает издание Orlando Sentinel, впоследствии мужчина забаррикадировался в квартире, где также находились четверо детей в возрасте от одного года до двенадцати лет. Сотрудники полиции пытались вступить в переговоры с жителем Флориды, однако он не пошел на контакт. Впоследствии он добровольно ушел из жизни, предварительно убив заложников.
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