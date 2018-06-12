Ким Чен Ын не стал отвечать на вопрос о возможности денуклеаризации КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын не стал отвечать на вопрос о готовности к ядерному разоружению КНДР. Соответствующую информацию во вторник, 12 июня, предоставили корреспонденты пула Белого дома.

Согласно последним данным, журналисты три раза задали Ким Чен Ыну вопрос о возможности денуклеаризации Северной Кореи, однако он так и не дал ответа, передает РИА "Новости".

Отмечается, что после переговоров тет-а-тет главы КНДР и Соединенных Штатов вышли на террасу второго этажа гостиницы "Капелла" и поприветствовали собравшихся репортеров. Впоследствии политики удалились на встречу двух стран в расширенном формате.