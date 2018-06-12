Сенатор из Республиканской партии США Линдси Грэм сделал резонансное заявление о России. По словам политика, в РФ по-прежнему живет "советское зло", вследствие чего страну нельзя возвращать в G8.

Грэм категорически не согласен с предложением американского лидера Дональда Трампа о необходимости вернуть Россию в формат "большой восьмерки".

В эфире телеканала ABC News сенатор отметил, что Советский Союз давно развалился, но зло, которое он собой воплощал, все еще "живет и здравствует". Грэм добавил, что президент России не является другом США, поскольку он пытается разрушать демократии. Политик, однако, признал, что Штаты должны поддерживать отношения с РФ.