Сенат США: в России все еще живет "советское зло"
12 июня 2018, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]
Сенатор из Республиканской партии США Линдси Грэм сделал резонансное заявление о России. По словам политика, в РФ по-прежнему живет "советское зло", вследствие чего страну нельзя возвращать в G8.
Грэм категорически не согласен с предложением американского лидера Дональда Трампа о необходимости вернуть Россию в формат "большой восьмерки".
В эфире телеканала ABC News сенатор отметил, что Советский Союз давно развалился, но зло, которое он собой воплощал, все еще "живет и здравствует". Грэм добавил, что президент России не является другом США, поскольку он пытается разрушать демократии. Политик, однако, признал, что Штаты должны поддерживать отношения с РФ.
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