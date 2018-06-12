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В Сингапуре начались переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына
12 июня 2018, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 12 июня, в Сингапуре состоялась встреча американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Первый в истории саммит США и Северной Кореи проходит на курортном острове Сентоса.
В начале встречи политики улыбнулись друг другу и обменялись рукопожатиями. Трамп выразил уверенность в том, что у него с Ким Чен Ыном будут отличные отношения, а переговоры пройдут "крайне успешно". Лидер КНДР отметил, что прибыл на встречу с главой Штатов, хотя "прошлое сковывало ноги", а также мешало "слышать и видеть". Он также надеется, что Вашингтон и Пхеньян смогут преодолеть все проблемы в отношениях.
Беседа тет-а-тет длилась примерно 45 минут, после чего начался саммит в расширенном составе, передает РИА "Новости".
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