Источник назвал условия для вступления Украины в НАТО

НАТО ожидает от Украины проведения внутренних реформ и развития оборонного потенциала, соответствующего стандартам альянса. Об этом заявил на условиях анонимности представитель НАТО. Эксперт оценил мечты Порошенко о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Ранее сегодня украинский президент Петр Порошенко заявил, что мечтает о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО до 2030 года.

«Мы признаем, что вступление в НАТО является долгосрочной стратегической целью Украины. Мы ожидаем, что Украина будет и впредь уделять основное внимание внутренним реформам, укреплять свои демократические институты, укреплять верховенство права и развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами НАТО», - прокомментировал мечты украинского президента чиновник Североатлантического альянса.

«Мы поддерживаем эти усилия через комиссию НАТО – Украина, ежегодную национальную программу и всеобъемлющий пакет помощи. Это эффективные инструменты. Они помогут Украине соответствовать стандартам альянса», - добавил представитель НАТО.

На прошедшей неделе состоялась встреча Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщает РИА Новости.