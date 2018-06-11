//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Опубликована запись давки на открытии ресторана Ольги Бузовой
- Иван Ургант высказался насчет слухов о получении гражданства Израиля
- Подписчики Кудрявцевой считают, что беременная телеведущая "запустила" себя
- Обострение: подписчики реагируют на ежедневные фото шпагата Волочковой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Источник назвал условия для вступления Украины в НАТО
11 июня 2018, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]
НАТО ожидает от Украины проведения внутренних реформ и развития оборонного потенциала, соответствующего стандартам альянса. Об этом заявил на условиях анонимности представитель НАТО.
Ранее сегодня украинский президент Петр Порошенко заявил, что мечтает о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО до 2030 года.
«Мы признаем, что вступление в НАТО является долгосрочной стратегической целью Украины. Мы ожидаем, что Украина будет и впредь уделять основное внимание внутренним реформам, укреплять свои демократические институты, укреплять верховенство права и развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами НАТО», - прокомментировал мечты украинского президента чиновник Североатлантического альянса.
«Мы поддерживаем эти усилия через комиссию НАТО – Украина, ежегодную национальную программу и всеобъемлющий пакет помощи. Это эффективные инструменты. Они помогут Украине соответствовать стандартам альянса», - добавил представитель НАТО.
На прошедшей неделе состоялась встреча Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщает РИА Новости.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Эксперт оценил мечты Порошенко о вступлении Украины в ЕС и НАТО
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Политика
Иван Ургант высказался насчет слухов о получении гражданства Израиля
//Политика
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
//В мире
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
Эксперт усомнился в эффективности закона об антикоррупционном суде
//Футбол
//В мире
В Киеве предрекли молниеносный разгром украинского флота в случае войны с РФ
//Новости Redtram
//В мире
//В мире
//В мире
Взрыв газа с последующим пожаром произошел в доме на юго-востоке Москвы
//В мире
Госсекретарь США рассказал о конечной цели переговоров с Северной Кореей
//Общество
The Times опубликовало карту России с Крымом в составе. Киев разъярен
//В мире
//В мире
//Культура
Дочь Нины Руслановой опровергла сообщения о госпитализации артистки
//Общество
Обострение: подписчики реагируют на ежедневные фото шпагата Волочковой
//Культура
//В мире
Власти Китая предоставили воздушное судно Ким Чен Ыну для полета в Сингапур