В Ирландии из-за сообщения о бомбе экстренно сел самолет

В ирландском аэропорту Шеннон совершил экстренную посадку самолет, выполнявший трансатлантический рейс Рим – Чикаго. На борту лайнера была обнаружена записка с сообщением о бомбе.

Авиалайнер совершал рейс Рим – Чикаго, когда в туалете самолета была обнаружена записка, утверждающая о наличии бомбы на борту. В самолете находилось 214 пассажиров и членов экипажа. Экипаж сообщил авиадиспетчерам о чрезвычайной ситуации, и рейс был перенаправлен в ирландский аэропорт Шеннон.

В аэропорту самолет встречали четыре пожарных подразделения, несколько машин скорой помощи и полиции. Лайнер остановился на удаленной рулежной дорожке, после чего всех пассажиров рейса высадили из самолета и доставили в терминал, где они и багаж прошли досмотр.

В результате осмотра самолета полиции не удалось обнаружить на борту подозрительные предметы. Пассажиров разместили на ночь в местных отелях. Рейс перенесен на завтра, сообщает РИА Новости.