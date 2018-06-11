В Болгарии помиловали сбежавшую из ЕС корову
11 июня 2018, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Болгарии приняли решение помиловать корову Пенку, ранее отбившуюся от стада и проведшую две недели за пределами Евросоюза. Общеевропейские санитарные правила требовали забить животное.
Корова Пенка отбилась от стада 12 мая. Блуждая в одиночестве, корова случайно пересекла границу Сербии, которая не входит в состав Евросоюза. Буренку обнаружили сербские фермеры. Они и вернули заблудившуюся корову обратно в Болгарию.
Таким образом, Пенка провела за пределами Евросоюза две недели. При обследовании после возвращения у нее не было обнаружено никаких заболеваний. Однако санитарные правила Евросоюза требуют отправлять на бойню коров, ввезенных в ЕС без сертификата о состоянии здоровья. Так жизнь Пенки оказалась на волоске.
Пенка так бы и закончила свои дни на бойне, но ее история попала в СМИ. Судьба коровы вызвала широкий международный резонанс. Общественность собрала более 25 тысяч подписей с просьбой к властям ЕС о помиловании Пенки. За корову вступился даже легендарный музыкант сэр Пол Маккартни.
Наконец, сегодня представители властей Болгарии сообщили, что вопрос с коровой урегулирован. Пенку вернут к ее прежнему владельцу, передает РИА Новости.
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