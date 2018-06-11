В настоящий момент в Берлине проходит встреча глав Министерств иностранных дел «нормандского формата». В переговорах принимают участие главы МИД России, Украины, ФРГ и Франции.

Предыдущая встреча в подобном формате состоялась в феврале 2017 года. Сегодня Сергей Лавров, Павел Климкин, Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан собрались вновь, чтобы подробно обсудить ситуацию в зоне Донбасского конфликта и ход выполнения минских соглашений.

Участники «нормандской четверки» сегодня должны подробно обсудить вопросы разведения сил и средств конфликтующих сторон и скорейшего прекращения огня в зоне конфликта, обмена пленными. Также в повестке переговоров значится размещение в Донбассе миротворческой миссии ООН, на которой в последнее время настаивает Киев, и договоренность о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Переговоры традиционно проводятся в закрытом режиме. По завершению встречи состоится рабочий ужин. По итогам встречи министры выступят с заявлениями, передает РИА Новости.