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Киеву передали тела двух погибших под Донецком силовиков
11 июня 2018, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня представителям Украины были переданы тела двух силовиков, погибших в ходе неудачной вылазки на позиции донецкого ополчения в конце мая, сообщило оперативное командование ДНР.
«Одиннадцатого июня представителями Министерства обороны Донецкой народной республики была произведена передача украинской стороне тел двух диверсантов, погибших в ходе неудачной вылазки диверсионно-разведывательной группы в районе Песок 28 мая», - сообщил сегодня представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР. Это сообщение цитирует РИА Новости.
Сегодня, 11 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в министерской встрече в «нормандском формате» в Берлине. В связи с этим ранее МИД РФ выступил с заявлением, в котором сообщил об обострении обстановки в зоне Донбасского конфликта и о грубом нарушении договоренностей о разведении сил и средств со стороны ВСУ. На сегодняшней встрече российская сторона намерена потребовать безотлагательно восстановить статус-кво, заявил глава российского МИД.
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