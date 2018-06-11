В Госдуме прокомментировали расширение санкций США
11 июня 2018, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]
В Госдуме охарактеризовали расширение антироссийских санкций США «очередным политизированным и бесполезным шагом в попытке уколоть Россию», который не нанесет реального вреда.
Ранее руководитель американского Министерства финансов Стивен Мнучин заявил о расширении санкционного списка США в отношении трех российских граждан и пяти компаний. Мнучин аргументировал это решение тем, что фигуранты списка «несут угрозу Вашингтону и его союзникам».
«Это не очень хорошая новость. Но я надеюсь, что рано или поздно они поймут, что это бесполезно. Айтишники очень мобильные. Сегодня они российские, а завтра могут зарегистрироваться под другой юрисдикцией», - уверен член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
«Это просто очередной политизированный шаг, попытка именно уколоть Россию и российские компании. Я сомневаюсь, что эти санкции смогут нанести какой-то реальный вред», - приводит мнение депутата РИА Новости.
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