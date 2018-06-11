ВКС России помогли предотвратить прорыв боевиков в Сирии
11 июня 2018, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что правительственные войска при поддержке ВКС России предотвратили прорыв боевиков в направлении Пальмиры.
В Центре уточнили, что боевики прорывались со стороны района Эт-Танф в направлении Пальмиры, и подчеркнули, что именно из этого района боевики предпринимают регулярные попытки прорыва.
В районе горы Гураб сирийские наблюдатели обнаружили большую группу террористов. Боевики передвигались на мотоциклах и пикапах с крупнокалиберным вооружением.
«Прорыв боевиков был сорван. Пять террористов, один пикап и один мотоцикл уничтожены. Оставшиеся экстремисты рассредоточились и отошли обратно в направлении населенного пункта Эт-Танф, незаконно оккупированного США», - сообщили в ЦПВС.
Представители российского ЦПВС неоднократно обращали внимание, что в гарнизоне Эт-Танф, где находится американская военная база, незаконно развернутая под предлогом борьбы с терроризмом, происходит обучение и оснащение боевиков, а расположенный неподалеку лагерь беженцев Рукбан стал прибежищем, в которое стекаются террористы со всей Сирии, передает РИА Новости.
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