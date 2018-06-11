Канцлер Австрии начал получать угрозы в соцсетях
11 июня 2018, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]
Канцлер Австрии Себастьян Курц начал получать угрозы в соцсетях после того, как объявил о закрытии нарушающих закон об исламе мечетей и депортации имамов, сообщила пресс-служба канцлера.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что в стране будут закрыты мечети, нарушающие закон об исламе. Кроме того, канцлер намерен выслать из страны около сорока имамов. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын прокомментировал это решение австрийских властей как проявление расистской и дискриминационной политики.
После этого в соцсетях в адрес Курца начали поступать угрозы, в том числе физической расправы. Ведомство федерального канцлера сообщило, что личная охрана Себастьяна Курца и некоторых министров австрийского правительства усилена, передает РИА Новости.
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