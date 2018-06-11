США расширили санкционный список против России

Соединенные Штаты Америки расширили свой антироссийский санкционный список. Сегодня в него попали три физических лица и пять компаний из России. В США объясняют это «российской угрозой».

Ограничения в отношении российских граждан и компаний введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции». Этот закон был принят в прошлом году.

Американская сторона утверждает, что все сегодняшние фигуранты санкционного списка связаны с ФСБ. Их активы на территории США будут заморожены, а всем гражданам и постоянным жителям будет запрещено иметь с ними дела, поскольку их деятельность «подрывает безопасность Вашингтона и его союзников».

В качестве доказательства «российской угрозы» США приводят вирусную кибератаку, за которую, по их мнению, ответственна Россия, передает РИА Новости.