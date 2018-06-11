Эксперт усомнился в эффективности закона об антикоррупционном суде

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал подписанный ранее Петром Порошенко закон о создании на Украине антикоррупционного суда. Порошенко подписал закон о создании антикоррупционного суда

Эксперт полагает, что украинский антикоррупционный суд не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией и будет выполнять роль площадки для интриг в окружении власти.

«Закон долго не принимали. В окружении Порошенко было много конфликтов, не касающихся ни Евросоюза, ни МВФ. Основной конфликт – кто теперь будет сильней влиять на антикоррупционный суд – президент или премьер. Все понимают, что этот суд не имеет никакого отношения к коррупции. Это структура для политических и экономических интриг в окружении власти», - считает Александр Охрименко.

Эксперт также напомнил, что на Украине уже есть структура, созданная с целью борьбы с коррупцией.

«У нас есть Национальное антикоррупционное бюро Украины. Была масса разговоров о том, что вот теперь-то начнется борьба с коррупцией. Однако скоро два года, как Бюро существует, и никакой борьбы нет. Взятки, откаты – все это как было, так и осталось. То же самое будет с судом», - приводит мнение эксперта RT.