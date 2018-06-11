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Эксперт оценил мечты Порошенко о вступлении Украины в ЕС и НАТО
11 июня 2018, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мечтает о вступлении Украины в ЕС и НАТО до 2030 года. Мечтания украинского лидера прокомментировал эксперт, политолог Владимир Жарихин.
«Эти мечты были мечтами еще с начала 2000-х годов. Но тогда как-то не задалось. Ясно, что и сейчас не задастся. В Евросоюз Украину допустили на полноги – в режиме ассоциации. Дальше ЕС допускать Украину не собирается. Страны Западной Европы совершенно не заинтересованы в том, чтобы на востоке Европы образовался блок, превышающий по численному составу. Никогда Евросоюз не пойдет на это», - проанализировал политику Евросоюза в отношении Украины заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
«Также Украину не сделают и членом НАТО. Ведь тогда, ссылаясь на пятую статью Устава альянса, Порошенко потребует Крым и Донбасс. НАТО этого делать не собирается. Возможно, будет заключено двустороннее соглашение, на основании которого американцы установят на Украине свои базы. Но никаких гарантий восстановления территориальной целостности ей не дадут», - приводит мнение эксперта RT.
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