Эксперт оценил мечты Порошенко о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мечтает о вступлении Украины в ЕС и НАТО до 2030 года. Мечтания украинского лидера прокомментировал эксперт, политолог Владимир Жарихин.

«Эти мечты были мечтами еще с начала 2000-х годов. Но тогда как-то не задалось. Ясно, что и сейчас не задастся. В Евросоюз Украину допустили на полноги – в режиме ассоциации. Дальше ЕС допускать Украину не собирается. Страны Западной Европы совершенно не заинтересованы в том, чтобы на востоке Европы образовался блок, превышающий по численному составу. Никогда Евросоюз не пойдет на это», - проанализировал политику Евросоюза в отношении Украины заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Также Украину не сделают и членом НАТО. Ведь тогда, ссылаясь на пятую статью Устава альянса, Порошенко потребует Крым и Донбасс. НАТО этого делать не собирается. Возможно, будет заключено двустороннее соглашение, на основании которого американцы установят на Украине свои базы. Но никаких гарантий восстановления территориальной целостности ей не дадут», - приводит мнение эксперта RT.