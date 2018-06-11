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В сети обсуждают поступок Де Ниро, "пославшего" Трампа
11 июня 2018, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]
В сети активно обсуждают поступок актера Роберта де Ниро в отношении американского президента Дональда Трампа. Ранее актер публично послал президента США «на три веселых буквы».
На церемонии вручения премии Роберт де Ниро позволил себе нецензурное высказывание в адрес Дональда Трампа, предложив президенту Америки проследовать в известном направлении. В ответ на эту реплику зал взорвался аплодисментами.
Пользователи в соцсетях благодарят актера: «Спасибо Роберту де Ниро за то, что он говорит то, о чем думают миллионы из нас. Жаль, что наш политический дискурс стал таким отвратительным, но Трамп первым на него перешел», - отмечают комментаторы.
Многие высказали любопытство, чем же ответит Трамп на такой оскорбительный выпад в свой адрес: «Жду, когда Трамп напишет пассивно-агрессивный твит о том, что де Ниро плохой актер».
Некоторые, впрочем, указали Роберту де Ниро на недопустимость подобных высказываний в публичном пространстве: «Представьте, что некоторые родители смотрели это вместе с детьми. Звезды не должны вести себя как болваны», - приводит цитаты РИА Новости.
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