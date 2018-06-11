В сети активно обсуждают поступок актера Роберта де Ниро в отношении американского президента Дональда Трампа. Ранее актер публично послал президента США «на три веселых буквы».

На церемонии вручения премии Роберт де Ниро позволил себе нецензурное высказывание в адрес Дональда Трампа, предложив президенту Америки проследовать в известном направлении. В ответ на эту реплику зал взорвался аплодисментами.

Пользователи в соцсетях благодарят актера: «Спасибо Роберту де Ниро за то, что он говорит то, о чем думают миллионы из нас. Жаль, что наш политический дискурс стал таким отвратительным, но Трамп первым на него перешел», - отмечают комментаторы.

Многие высказали любопытство, чем же ответит Трамп на такой оскорбительный выпад в свой адрес: «Жду, когда Трамп напишет пассивно-агрессивный твит о том, что де Ниро плохой актер».

Некоторые, впрочем, указали Роберту де Ниро на недопустимость подобных высказываний в публичном пространстве: «Представьте, что некоторые родители смотрели это вместе с детьми. Звезды не должны вести себя как болваны», - приводит цитаты РИА Новости.