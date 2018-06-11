Эксперт рассказал о целях готовящейся провокации в Сирии

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал заявление Минобороны РФ о том, что Свободная сирийская армия готовит при поддержке США провокацию с участием мирных жителей в провинции Дейр эз-Зор. Минобороны: в Сирии готовится провокация с использованием химоружия

«Провокация со стороны боевиков была ожидаема. После провокации в Восточной Гуте «Белые каски» растворились, но они будут продолжать свои сценарии. Цель этих провокаций – оправдать применение силы со стороны США, как это было и раньше», - прокомментировал ситуацию военный эксперт.

Алексей Леонков также отметил, что никакие постановления ООН не будут волновать США. «Даже если будет собран Совет Безопасности ООН, то США заблокируют любые решения по этому вопросу», - подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что в сирийской провинции Дейр эз-Зор готовится провокация с участием мирных жителей, которая будет задокументирована в постановочном видеоролике, передает RT.