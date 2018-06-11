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В Киеве предрекли молниеносный разгром украинского флота в случае войны с РФ

11 июня 2018, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Киеве предрекли молниеносный разгром украинского флота в случае войны с РФ
фото: globallookpress.com

Киев не в состоянии противостоять Москве на морском театре военных действий, в случае начала конфликта между двумя странами украинские корабли ждет участь сирийских боевиков, уничтоженных российскими ракетами. Такое мнение высказал Сергей Гайдук, ранее занимавший должность главнокомандующего ВМС соседнего государства.

В Киеве рассказали подробности «секретной операции России» в Крыму

В Киеве рассказали подробности «секретной операции России» в Крыму

По словам Гайдука, процитированного «Русской весной», если произойдет вооруженное столкновение РФ и Украины, флот последней будет молниеносно разгромлен. Собеседник СМИ отметил, что в распоряжении Москвы имеются корабли, оснащенные ракетами «Калибр», противостоять которым Киев не может.

Ранее на Украине рассказали подробности «секретной операции», которую якобы осуществила в Крыму Российская Федерация. С соответствующим заявлением выступили в Верховной Раде.

 

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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