В Киеве предрекли молниеносный разгром украинского флота в случае войны с РФ

Киев не в состоянии противостоять Москве на морском театре военных действий, в случае начала конфликта между двумя странами украинские корабли ждет участь сирийских боевиков, уничтоженных российскими ракетами. Такое мнение высказал Сергей Гайдук, ранее занимавший должность главнокомандующего ВМС соседнего государства.

По словам Гайдука, процитированного «Русской весной», если произойдет вооруженное столкновение РФ и Украины, флот последней будет молниеносно разгромлен. Собеседник СМИ отметил, что в распоряжении Москвы имеются корабли, оснащенные ракетами «Калибр», противостоять которым Киев не может.

Ранее на Украине рассказали подробности «секретной операции», которую якобы осуществила в Крыму Российская Федерация. С соответствующим заявлением выступили в Верховной Раде.