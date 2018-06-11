В Тбилиси мобилизованы силы спецназа и полиции

Обстановка у здания парламента в центре Тбилиси накалилась. Мобилизованы сотни полицейских и отряды спецназа. Арестовано несколько членов оппозиционной партии, разобраны палатки митингующих.

В Тбилиси сейчас очень накаленная обстановка. Инициатором акций протеста стал Зара Саралидзе. Его 16-летнего сына зимой убили в уличной потасовке. Отец считает, что расследование по этому делу было необъективным, и что прокуратура покрывает одного из участников происшествия.

Министерство внутренних дел Грузии начало повторное расследование дела об убийстве подростка. Тем не менее, участники акций протеста требовали найти виновных до 10 июня. Вчера в Тбилиси возобновились митинги протеста, передает РИА Новости.