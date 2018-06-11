Климкин назвал условия достижения мира в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опубликовал свой вариант достижения мира на Донбассе. По его мнению, Украине помогут в возвращении Донбасса миссия ОБСЕ и миротворцы ООН.

«Все СМИ говорят о Сингапуре, а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом – это путь к миру», - обозначил Климкин свое видение событий по урегулированию Донбасского конфликта.

Немного позже министр добавил: «Сегодня в оккупированном Донбассе украинская земля и украинские граждане, но нет Украины. Мы должны туда вернуться».

Ранее министр МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев может вернуть «оккупированные земли» на Донбассе путем проведения полицейской операции без привлечения вооруженных сил, передает Lenta.ru.