Порошенко подписал закон о создании антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании в стране Высшего антикоррупционного суда. Его создание является одним из ключевых требований к Украине со стороны МВФ.

«Очень торжественный момент, я подписываю закон Украины. Наконец-то мы перестали использовать словосочетание «законопроект» о Высшем антикоррупционном суде, делаем закон», - прокомментировал Порошенко момент подписания документа.

Ранее Верховная рада Украины приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Этого требовал от Украины Международный валютный фонд как условие предоставления очередного транша кредита.

Украинский президент заявил ранее, что закон о создании антикоррупционного суда включил в себя основные рекомендации Венецианской комиссии. В то же время международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией утверждает, что принятый на Украине закон не соответствует требованиям Венецианской комиссии, передает РИА Новости.